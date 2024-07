Jorge Almirón aseguró que Colo Colo irá por dos refuerzos más en este mercado de pases

Luego del empate entre Colo Colo y Deportes Santa Cruz en Curicó por Copa Chile, el entrenador de los albos Jorge Almirón mostró optimismo de cara a la revancha de la llave, además de dejar la puerta abierta a la llegada de más refuerzos al elenco de Macul.

El empate, que no estaba en los planes del estratega argentino, lo puso a mirar el futuro y tuvo palabra para la conformación del plantel que disputará tres torneos el segundo semestre de la temporada.

Jorge Almirón espera contar con un par de refuerzos tras la llegada de Javier Correa a Colo Colo

"Javier Correa no estaba habilitado para jugar hoy, por lo que tiene que seguir trabajando con sus nuevos compañeros. Esperamos contar con los refuerzos lo antes posible, porque en total son tres los que sumaremos. Nos llegó Correa y llegarán dos más", declaró Almirón tras el encuentro.

Sobre la línea de refuerzos, el regreso de los jugadores que estaban concentrados con la selección chilena, más las variantes que insertó en el esquema de esta jornada, le dan esperanza para realizar un buen desempeño en los tres torneo que afrontará: Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores.

"Oroz llevaba 10 meses sin jugar y lo hizo bien, pero todos son importantes. Lucas Cepeda lo mismo, porque nos seguimos refrescando y me agrada que sean protagonistas. La Copa Chile se juega de esta manera y nosotros no descansamos, ponemos jugadores que creemos que están bien. Se abren las chances para otros jugadores y eso genera una buena competencia, tomando con total seriedad este torneo. Queremos seguir avanzando y lo bueno es que llegaron los futbolistas que estaban con la selección chilena, para afrontar todos los frentes de buena forma", añadió el técnico de Colo Colo.

El balance de Almirón tras el empate entre Colo Colo y Deportes Santa Cruz

Sobre la autocrítica del resultado, Almirón se detuvo a valorar el esfuerzo de sus dirigidos, aunque no regresen a Santiago con la victoria que hasta el minuto 88 era suya. "Estoy conforme con los jugadores, con lo que hizo el equipo, solo queríamos ganar. Santa Cruz pareció un equipo bien trabajado, pero me preocupo de los míos. Preparamos otro tipo de partido, por lo que habíamos visto, pero no nos sorprendió", expresó.

Para cerrar, el director técnico de Colo Colo resaltó que el nombre y la importancia del club de Primera División, frente a uno del Ascenso no otorga triunfos automáticos, soslayando el orden del rival.

"Vi bastante ordenado al rival porque nos costó llegar y por algo superó al Audax Italiano en la ronda anterior. No vinimos pensando que el rival era fácil, porque con la camiseta no se gana más, aunque merecíamos ganar. El 1-0 estaba bien, pero hay que estar atentos los 90 minutos y en una jugada totalmente evitable, sin riesgo, cometimos un error y nos empataron en el final", remató.