¿Por qué Santa Cruz no jugará con Colo Colo en su estadio por Copa Chile a pesar que no habrá hinchada visitante?

Deportes Santa Cruz dio uno de los golpes de la Copa Chile al eliminar como visitante a Audax Italiano e instalarse en las semifinales de la zona Centro Sur, donde enfrentará a Colo Colo, aunque actuar de local en la ida ha generado más de alguna complicación.

La primera dificultad que debió afrontar el equipo Albiazul para jugar con el Cacique dice relación a que no podrán recibir hinchada visitante, debido a que así lo determinó la Delegación Presidencial de la Región del Maule para el partido que se disputará en el estadio La Granja de Curicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Deportes Santa Cruz (@deportessantacruz)

¿Por qué Santa Cruz no puede jugar en su estadio si no habrá hincha de Colo Colo?

La consulta que emerge es por qué, si no habrá hinchada visitante, Santa Cruz no puede volver a su estadio y jugar allí de local sólo con su público, y no en la Granja de Curicó.

La respuesta dice relación a que un partido de esta naturaleza fue catalogado para jugar al menos en recintos de clase B, independiente del público que concurra, y el Joaquín Muñoz García es un estadio de categoría C, por lo mismo no puede recibir este encuentro de semifinales.

Santa Cruz se mide contra Colo Colo este domingo a las 17:30 horas (21:30 GMT) y se le autorizaron siete mil personas como aforo del partido, que contará, al menos en el papel, sólo con hinchas locales.