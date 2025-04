Le puede costar carísimo: La furiosa reacción de Rüdiger contra el árbitro en la final de la Copa Del Rey

La derrota en una final siempre es dolorosa, y si lo es ante el más clásico de los rivales, lo es aún más, y aunque estén fuera del comportamiento ideal, las reacciones violentas suelen ser parte de esa frustración, como la que vivió el alemán Antonio Rüdiger en la Copa del Rey.

El Barcelona se impuso por 3-2 sobre el Real Madrid, con un gol en la prórroga de Jules Koundé, en el minuto 116. Lo que llevó a que el ambiente se calentara, y cuando faltaban pocos instantes para que el pleito terminará, el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea cobró en contra de los Merengues, lo que llevó al defensa, que estaba en el banco de suplentes, a arrojarle un proyectil a modo de protesta, lo que generó su expulsión, luego de local resultó casi incontenible a sus compañeros, intentó abalanzarse sobre el juez y arrojarle nuevamente un objeto, en este caso rompió la bolsa de hielo que tenía en su pierna y lanzárselos.

This is sick and disgusting. A team full of entitled babies. And Rudiger is an animal. Should get a lengthy ban from football, imo.pic.twitter.com/3WfEdCYcMO https://t.co/QMcJ2ERyLd