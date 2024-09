El “Pollo” Véliz le dio con todo a Colo Colo tras su eliminación en la Copa Libertadores frente a River

Leonardo Véliz, ícono de Colo Colo, no se guardó nada al criticar a su ex equipo tras la eliminación en la Copa Libertadores tras la derrota sufrida frente a River Plate por 1-0, desatando un torbellino de polémicas reacciones en redes sociales.

El ex delantero de los Albos, 'Pollo' Véliz, se ha vuelto un crítico feroz del equipo. Sus análisis directos han generado tanto apoyo como rechazo entre los hinchas.

Recientemente, tras la derrota del Cacique ante River, Véliz no dudó en expresar su descontento. En redes sociales, calificó el rendimiento del equipo como "opaco" y destacó la falta de calidad en el juego de ambos equipos en una llave que prometió mucha más expectativa de la que realmente generó.

El "Pollo" Véliz encendió el ventilador en redes sociales tras la eliminación de Colo Colo

"Sin categoría es difícil ganar con la camiseta y con nombres", comenzó escribiendo en la plataforma X.

Luego, el 'Pollo' analizó crudamente el partido, puntualizando en la falta de figuras desequilibrantes en el equipo dirigido por Jorge Almirón: "Díganme una figura de Colo Colo esta noche. No existió. River, lo mismo. Discreto rival con historia pasada (...) Qué partido más malo. Un discreto River le gana a Colo Colo sin figuras".

Pero no solo el equipo fue blanco de críticas, sino que varios hinchas lo criticaron por siempre estar enlodando con sus comentarios al popular, ante lo que Véliz apuntó que: "Ancla la razón a la realidad y eso significa no fanatizarse por un color. La hipocresía de decir que todo es bueno, es mentira, es un espejismo en aras del AMOR por un club. Hoy no merecíamos clasificar con lo que se hizo y luchar y luchar, no es fútbol"

Ni la transmisión se salvó de las críticas del "Pollo" Véliz

No se salvó nadie y Véliz criticó también a la transmisión de ESPN, cuestionando su falta de honestidad al elogiar al equipo. "Qué tibios los de ESPN en decir que Colo Colo dio un salto de calidad sin criticar las actuaciones sobre todo de Vidal y Palacios. Y además, Valdivia lo propone a Vidal para la roja. Qué vergüenza. En el primer tiempo no se pateó al arco y el resto solo lucha y pundonor sin ideas. Hipocresía", cerró.