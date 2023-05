Angelo narró episodio de racismo que vivió ante Audax: Me llamaron 'mono'

El delantero de Santos Angelo aseguró que fue llamado "mono" por la afición de Audax Italiano en la derrota del elenco brasileño ante Audax Italiano por 2-1, este miércoles, en el Estadio El Teniente por Copa Sudamericana.

De acuerdo a lo informado por Paramount el insulto racista se produjo en el minuto 32 del segundo tiempo cuando Angelo fue reemplazado por Weslley Patati, momento en que para agilizar el cambio y no tener que cruzar el campo pasó cerca desde una galería donde escuchó "mono".

"Es increíble. Sale en los medios. Todo el mundo repudia, comunica. Es increíble cómo la gente no madura. Ellos no aprenden. Basta de racismo. Es algo que le duele a mucha gente. Que haya el castigo", dijo luego del partido el futbolista.

"Hay que tener actitud. De nada sirve solo hablar, revelar, tomar notas, comunicar. Basta de eso, de racismo, de ser cómplice. Solo hablar. Hay que empezar a tener actitud, castigo. Algo que la gente mira y dice que no puede haber más, que hay que respetar a la gente. No solo en el fútbol, en todos los deportes, en la vida cotidiana. La gente no aprende. Es increíble lo que pasó recientemente con Vinícius Jr. y sucedió ahora. También pasó en la Libertadores. Es increíble cómo los humanos no aprenden. Aquí está mi indignación, espero que la Conmebol haga algo. Que sea una actitud, no solo una declaración o un hashtag. Tienes que tener una actitud", añadió molesto.

Santos confirmó la denuncia e informó que le comunicó lo sucedido al delegado del partido. El club emitió un comunicado sobre el caso para "repudiar con vehemencia otro caso más de racismo en el fútbol" y ahora está a la espera de una posición de la Conmebol sobre el caso.

El gerente de comunicación del club, Fábio Maradei, revisó el acta del partido y confirmó la inclusión de actos contra el delantero Angelo.

"Era un aficionado. Cuando me fui me empezaron a maldecir, normal. Lo del juego sudamericano. Cuando me acerqué a la bandera para irme, un hincha me llamó 'mono, hijo de puta' e hizo gestos de mono. Terminé maldiciéndolo y le pedí al asistente que hiciera algo. Pero, como siempre, la gente omite, no hace nada. Son cómplices de actos racistas. Es complicado porque hablamos, hacemos videos, publicitamos para no hacer esto y la gente lo sigue haciendo. Ojalá la Conmebol tome medidas", expresó.