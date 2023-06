Barristas de Newell's atacaron con insultos racistas durante duelo con Santos en Brasil

El triunfo de Newell's por 1-2 sobre Santos en la Copa Sudamericana quedó manchado por un nuevo y lamentable incidente de racismo, ya que barristas del cuadro argentino atacaron con insultos en las gradas de Vila Belmiro.

Según informó el medio UOL, un hombre con la camiseta del club rosarino mostraba la imagen de un plátano en su celular y una mujer con un niño en sus brazos imitaba a un mono, provocando a los hinchas locales.

Es la segunda vez que Santos se ve afectado por un caso de racismo. La vez anterior ocurrió en Rancagua, en el duelo contra Audax Italiano, cuando el defensa Joaquim y el delantero Angelo fueron insultados como "monos".

Torcedores do Santos registraram atos de racismo dos argentinos. Um deles mostrou uma banana no celular. Uma senhora com criança de colo imitou um macaco. pic.twitter.com/0zEYtPUfd8