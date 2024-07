Cuiabá llega con un triunfo al partido de la Sudamericana frente a Palestino

Cuiabá enfrentará a Palestino por la ronda de Play Off de la Copa Sudamericana en la búsqueda de ingresar a los octavos de final de esta competencia, y para ello llega con un triunfo en el torneo Brasileirao.

El conjunto del Mato Grosso marcha en la parte baja de la Serie A de Brasil, por lo mismo estaba obligado a sumar en su visita a Bahía, club que está situado entre los cuatro primeros del torneo tras Botafogo, Palmeiras y Flamengo.

SORRIA, O DOURADO VENCEU (de novo) NA BAHIA!!! 🔰🤩



Com dois gols do artilheiro Pitta, somamos mais três pontos na tabela do @Brasileirao !!



Aqui é Dourado!!!#Cuiaba #OrgulhodeMatoGrosso #AvanteDourado pic.twitter.com/e3tB7ljWxo