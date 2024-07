DT de Cerro Porteño explotó tras aburrirse de las críticas a pesar de no perder en Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana incluye altas exigencias, a pesar de que la Copa Libertadores es el certamen más importante a nivel continental.

En ese contexto, la noche de este jueves no fue nada de fácil para el entrenador de Cerro Porteño, tras el empate ante Athletico Paranaense por la fase final del torneo.

El entrenador de Cerro Porteño defendió a sus jugadores de las críticas tras duelo por Copa Sudamericana

A raíz del 1-1 final en "La Nueva Olla" de Asunción, el rival de Colo Colo en la fase grupal previa a su llegada a la Sudamericana se llenó de críticas por el juego mostrado y la difícil tarea de conseguir un buen resultado en la vuelta, a disputarse en Brasil.

En su gran mayoría, los dardos apuntaron contra el DT español Manolo Jiménez y algunos de sus jugadores más jóvenes, lo que ocasionó la molestia y posterior defensa en la conferencia de prensa.

"Yo no le meto bronca a la afición, pero sí a los que vienen a insultar a un chaval de 18 años. Que me insulten a mí no tengo problema, pero que no se metan con mis jugadores. En mi vida había visto esta situación", fue parte de lo que dijo.

"JUGAMOS CONTRA EL RIVAL Y CONTRA TODOS, CERRO HA JUGADO CONTRA TODOS"



En conferencia de prensa, Manolo Jiménez, técnico de Cerro Porteño, estuve fuerte contra un grupo aficionados que criticaron y pitaron a los juveniles.#VersusRadio pic.twitter.com/NU27ZfDy3m — Versus (@SomosVersusPY) July 19, 2024

El entrenador de Cerro Porteño identificó la zona desde la cual criticaron con todo a él y sus jugadores en Copa Sudamericana

El Estadio General Pablo Rojas, recinto donde se disputó el encuentro de ida de Copa Sudamericana, cuenta con una capacidad para 45 mil espectadores, distribuidos en ocho localidades y tres corresponden al sector Preferencial, categorizadas en Preferencia Benefactor, VIP y Lateral. A la última apuntó directamente el estratega, en medio de su enojo.

"Hay un grupo de voceros que en el minuto 44' silbó a Aguayo, Portillo y a todo el mundo. Nosotros tenemos que jugar para defender a Cerro. Es la gente de Preferencia y claramente esos no son hinchas", cerró.

Luego de sus declaraciones, Jiménez deberá preparar el duelo de vuelta en Curitiba, el próximo 25 de julio a las 20:30 horas.