Gonzalo Ríos fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial tras cabezazo con defensa de Santos

El volante argentino Gonzalo Ríos tuvo que ser trasladado en ambulancia a un recinto asistencial este miércoles en el duelo de Audax Italiano y Santos por la Copa Sudamericana en Rancagua, tras sufrir un fuerte choque de cabezas con el defensor Messías.

En los primeros compases del partido ocurrió el choque, provocando que el juego estuviera varios minutos detenido mientras ambos jugadores eran atendidos.

Messías logró recuperarse y regresó con un vendaje al terreno de juego, pero la peor parte se la llevó Ríos, quien tuvo que ser sacado en camilla directo a la ambulancia, aunque estaba consciente pese al impacto.

El club Santos, en sus redes sociales, envió sus fuerzas al jugador debido a su condición.

1T/6': Força ao nosso adversário Gonzalo Ríos, que também se machucou no choque entre cabeças com Messias e precisará sair de ambulância. Que esteja tudo bem com ele! 🤍#AUDxSAN | 0x0



