¿Hay opción para Colo Colo? Felipe Loyola puso en duda su fichaje en Independiente

Felipe Loyola, quien estuvo ausente del duelo de Huachipato ante Racing Club de Montevideo por la Copa Sudamericana debido a una lesión de tobillo, dio pistas sobre su futuro.

El seleccionado nacional se refirió al interés que ha mantenido hace algunas semanas con Independiente de Avellaneda y dejó una declaración que sorprendió.

Felipe Loyola y sus opciones de dejar Huachipato por Independiente

Y luego de que el cuerpo médico de Huachipato ratificara que su salida de la oncena titular este martes 16 de julio, se debió a una dolencia en el tobillo izquierdo, el lateral derecho se refirió al tema y aprovechó de poner en suspenso su futuro.

"Todavía no está cien por ciento confirmado lo de Independiente. Lo estoy evaluando y es una opción muy linda y se puede cerrar, aunque faltan un par de detalles estaría muy contento de dar ese paso", fue parte de lo que dijo a la cadena ESPN.

Esto le da una última luz de esperanza a Colo Colo, que también está en la disputa por su fichaje, aunque parece estar en una seria desventaja.

"TODAVÍA NO ESTÁ 100% CONFIRMADO LO DE #INDEPENDIENTE"#ESPNF90Chile Felipe Loyola, lateral de #Huachipato, y su posibilidad de fichar por el Rojo: "Lo estoy evaluando. Es una opción linda en mi carrera y si se puede dar, estaría muy contento de dar ese paso". pic.twitter.com/5dVUI1LzgH — ESPN Chile (@ESPNChile) July 17, 2024

Felipe Loyola se refirió a su ausencia en el Huachipato vs Racing Club de Montevideo por Copa Sudamericana

Además, bajo la misma línea añadió que "hoy intenté estar y la verdad es que me molesta el tobillo y no estoy al 100%. Traté y no se pudo, pero antes de restarle al equipo hablé con la gente para que estuviera un compañero que si lo estuviera".

Con este escenario, su viaje a Montevideo en una semana, para el duelo de vuelta, queda en una completa interrogante por dos vías: su futuro en el fútbol y la respuesta del tobillo que lo marginó en la ida.