La potente reflexión de Marcelo Díaz por el presente de Lucas Assadi en U de Chile

U de Chile vive un gran momento futbolístico. Los azules suman seis partidos consecutivos sin perder y son líderes exclusivos del Grupo A de la Copa Libertadores 2025, torneo en el que se ilusionan con avanzar a los octavos de final.

Sin embargo, hay uno que no lo pasa del todo bien pese al gran momento del equipo. Se trata de Lucas Assadi, joven volante de los universitarios que ha sido borrado de las últimas convocatorias del club, ausentándose de los últimos partidos por decisión de Gustavo Álvarez.

Marcelo Díaz alzó la voz en U de Chile

Quien se refirió a esta situación fue el capitán de U de Chile, Marcelo Díaz, quien en conferencia de prensa señaló que “siempre he resaltado las condiciones que tiene Lucas (Assadi) y he dicho que que es un talento innato que tenemos”.

“En este momento está pasando por una situación compleja que es no ir citado y no cumplir minutos, pero eso también depende mucho del jugador. Depende de cada jugador ganarse primero una citación y después no soltar la camiseta cuando cuando te toca”, agregó.

Marcelo Díaz fue crítico con Lucas Assadi

Respecto a la marginación de Lucas Assadi de los últimos duelos de U de Chile, Marcelo Díaz indicó que “el entrenador es quien toma las decisiones de acuerdo a cómo nos ve durante la semana y durante los partidos”.

“Yo lo único que le puedo decir y que se lo digo a todos mis compañeros es que no se relajen, que día a día compitan, que se esfuercen, que se sacrifiquen porque al final del día este es nuestro trabajo, es nuestra profesión y si queremos que nos vaya bien tenemos que esforzarnos mayormente. Y si hoy no está, tiene que esforzarse y sacrificarse para que el día de mañana le pueda tocar”, sentenció.