La agenda de la segunda semana de fase de grupos de la Copa Sudamericana

Esta semana se jugará la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que Unión La Calera, Everton y Deportes Antofagasta, buscarán su primer triunfo en esta ronda del certamen.

Revisa la programación:

Martes 12 de abril

Grupo F

Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU) vs. Deportes Antofagasta (CHI), 20:30 horas.

Defensa y Justicia (ARG) vs. Atlético Goianiense (BRA), 20:30 horas.

Grupo G

Independiente (ARG) vs. General Caballero (PAR), 20:30 horas.

Deportivo La Guaira (VEN) vs. Ceará (BRA), 18:15 horas.

Grupo H

Oriente Petrolero (BOL) vs. Unión Santa Fe (ARG), 18:15 horas.

Miércoles 13 de abril

Grupo B

Racing (ARG) vs. Cuiabá (BRA), 18:15 horas.

Melgar (PER) vs. River Plate (URU), 18:15 horas.

Grupo C

Santos (BRA) vs. Universidad Católica (ECU), 18:15 horas.

Grupo D

Jorge Wilstermann (BOL) vs. Ayacucho (PER), 20:30 horas.

Grupo H

Junior (COL) vs. Fluminense (BRA), 20:30 horas.

Jueves 14 de abril

Grupo A

Lanús (ARG) vs. Barcelona SC (ECU), 20:30 horas.

Montevideo Wanderers (URU) vs. Metropolitanos (VEN), 18:15 horas.

Grupo C

Unión La Calera (CHI) vs. Banfield (ARG), 18:15 horas.

Grupo D

Sao Paulo (BRA) vs. Everton (CHI), 18:15 horas.

Grupo E

Internacional (BRA) vs. Guaireña (PAR), 20:30 horas.

Independiente de Medellín (COL) vs. 9 de Octubre (ECU), 20:30 horas.