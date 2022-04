La programación de U. La Calera, Everton y Antofagasta para esta semana en la Sudamericana

Esta semana debutan Unión La Calera, Everton y Deportes Antofagasta en la Copa Sudamericana, con la ilusión de partir con el pie derecho en el torneo continental.

Revisa la programación del inicio de la fase grupal de la Sudamericana:

Martes 5 de abril

Grupo C

Universidad Católica (ECU) vs. Unión La Calera (CHI), 18:15 horas.

Banfield (ARG) vs. Santos (BRA), 18:15 horas.

Grupo D

Everton (CHI) vs. Jorge Wilstermann (BOL), 20:30 horas.

Grupo F

Atlético Goianiense (BRA) vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), 20:30 horas.

Grupo G

Ceará (BRA) vs. Independiente (ARG), 18:15 horas.

Miércoles 6 de abril

Grupo E

9 de Octubre (ECU) vs. Internacional (BRA), 20:30 horas.ç

Grupo F

Deportes Antofagasta (CHI) vs. Defensa y Justicia (ARG), 20:30 horas.

Grupo G

General Caballero (PAR) vs. Deportivo La Guaira (VEN), 18:15 horas.

Grupos H

Unión Santa Fe (ARG) vs. Junior (COL), 18:15 horas.

Fluminense (BRA) vs. Oriente Petrolero (BOL), 18:15 horas.

Jueves 7 de abril

Grupo A

Barcelona SC (ECU) vs. Montevideo Wanderers (URU), 20:30 horas.

Metropolitanos (VEN) vs. Lanús (ARG), 20:30 horas.

Grupo B

River Plate (URU) vs. Racing (ARG), 18:15 horas.

Cuiabá (BRA) vs. Melgar (PER), 18:15 horas.

Grupo D

Ayacucho (PER) vs. Sao Paulo (BRA), 20:30 horas.

Grupo E

Guaireña (PAR) vs. Independiente de Medellín (COL), 20:30 horas.