Copiapó derribó en un partidazo a Unión Española y escapó del sótano de la tabla

Deportes Copiapó consiguió un vital triunfo este sábado en la Fecha 22 del Campeonato Nacional al imponerse por 4-3 a Unión Española en uno de los mejores partidos de la temporada, resultado que le sirvió además para dejar momentáneamente el último lugar en la tabla de posiciones.

El encuentro estuvo repleto de emociones en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla" desde la primera etapa hasta el pitazo final del encuentro, incluso con polémicas de por medio que también aportaron lo suyo.

A pesar de que durante los primeros 45' minutos fueron los dirigidos por Ronald Fuentes los encargados de adueñarse de la posesión del balón al cuadro local le bastó tener efectividad para romper el empate. John Valladares abrió la cuenta en los 8' y repitió en los 45+1', mientras que Jorge Luna había marcado el segundo gol en los 30'.

Parecía que tras el paso por camarines a los dirigidos por Ivo Basay les bastaría para no pasar apuros con aquella diferencia a su favor, pero llegó la reacción de los de colonia. Manuel Fernández descontó en los 57' en lo que fue el preámbulo de lo que vendría, el mejor momento del cotejo.

Los de Independencia pisaron el acelerador y en los 67' Leandro Garate anotaba el segundo, no sin una cuota de polémica y el reclamo de los jugadores del dueño de casa, que alegaban que aquel tanto estuvo antecedido por un córner no cobrado en su favor, algo que no advirtió el árbitro José Cabero ni tampoco el VAR.

Así, solo pasaron 10 minutos para que a los 77' Ariel Uribe consiguiera poner el empate transitorio en las cifras y en los 89' Garate concretaba la remontada, pero el VAR volvió a entrar en acción e invalidó la conquista por un fuera de juego.

El desenlace del duelo tendría algo más que decir ya que Manuel López, que había ingresado en los 90', apareció dos minutos después para sentenciar el resultado con el cuarto y definitivo gol a favor de los suyos.

Con este triunfo, Copiapó abandonó el último lugar de la tabla con 21 puntos, dejando en el sótano a Magallanes (19) y de paso, igualó la línea de Curicó Unido (14°). El próximo viernes, intentarán seguir con los abrazos cuando visiten desde las 19:00 horas a Unión La Calera.

Unión Española en tanto encadenó su tercera caída en el torneo, estancándose en la octava posición con 30 puntos, a uno de la zona de clasificación a copas internacionales. El jueves 31 de agosto, darán el vamos a la fecha 23 del certamen recibiendo a Universidad Católica, a partir de las 20:00 horas.