Abrigo por sus graves lesiones: Se mezclaron muchas cosas, fue un momento bien difícil

Joe Abrigo, capitán y goleador de Coquimbo, describió el momento donde acabó lesionado en el duelo ante O'Higgins, lo que posteriormente fue confirmado como rotura del tendón de Aquiles y una fractura, que lo dejará sin acción por lo que resta de temporada.

"Dolor no sentí, porque fue como un sonito muy fuerte. Miré a mi alrededor, me vi solo y dije, peronando la expresión, 'cagué'. Después en el banco, el doctor no quería decirme (que era), hasta que me dice 'te cortaste (el tendón)', y fue cuando se mezclaron muchas cosas y terminé llorando", dijo en una entrevista a ESPN.

"Terminé con una fractura y quedé con el dolor del talón solamente. Se me durmió el pie y cuando llegué a la casa lo tenía como una empanada. Ahí fue cuando pregunté que tenía", relató.

"Fue un momento bien difícil porque mi hijo estaba ahí y no me percaté porque estaba desconsolado, llorando en una camilla, sin poder apoyar ninguno de los dos pies. Siento que fue difícil para todos porque es un grupo muy lindo, el cariño de mis compañeros fue tremendo", cerró.