Diego Sánchez descartó rumores de un posible conflicto con Fernando Díaz en Coquimbo

Diego Sánchez, arquero de Coquimbo Unido, salió al paso de los rumores que circulan sobre una supuesta crisis en el equipo y la decisión del entrenador Fernando Díaz de no viajar con el plantel. El "Mono" defendió la unidad del grupo.

Coquimbo Unido, actual candidato al título, sigue en la lucha en el Campeonato Nacional. El equipo está a solo dos puntos del líder Universidad de Chile y este viernes enfrentará a Colo Colo en un duelo crucial por la lucha por el liderato.

Recientemente, se habló de una posible disputa entre el plantel y el entrenador Fernando Díaz, quien decidió no viajar en el bus con el equipo. Esto generó dudas sobre la cohesión del grupo.

Sánchez, en conversación con TNT Sports, desmintió estos rumores y aclaró que la decisión de Díaz responde a motivos médicos.

🏴‍☠️ DESEMBARCO PIRATA BUSCANDO UN NUEVO TESORO 💛☠️🖤



Seguimos navegando, TODOS JUNTOS, para luchar una vez más un importante desafío.



💪 ¡Fuerza y Coraje es la consigna!#VamosPirata pic.twitter.com/vQZSgRTOSw — Coquimbo Unido (@coquimbounido) August 15, 2024

La verdad de Diego Sánchez sobre el momento de Coquimbo Unido

"No hay ni una chance de que el plantel esté dividido por el tema de que el Nano no viaje con nosotros. Es por un tema médico. Y si fuese así, que el quiera viajar aparte porque se le canta... Está bien. Uno en el bus ni pesca al técnico, no es esencial que esté o no esté. No es tema", señaló el portero.

Sánchez criticó la especulación y sostuvo que ese tipo de rumores surgen cuando el equipo atraviesa momentos difíciles. "Para mí es una tema que se inventó. Cuando el equipo anda mal, comienzan a inventar estupideces. Es falso. Ya estamos viejos para eso. Es imposible que pase. En equipos en los que he estado yo, había entrenadores que no viajaban con nosotros y eso es normal", cerró.