Dixon Pereira pasará por pabellón tras duro golpe de Maximiliano Falcón

El joven Dixon Pereira, delantero de Coquimbo Unido de 17 años y que debutó este domingo, tendrá que pasar por pabellón tras el duro golpe que sufrió en un choque con Maximiliano Falcón en el empate ante Colo Colo.

Tras el partido, fue el propio Falcón quien confirmó el diagnóstico de Pereira, señalando que el cuerpo médico de Coquimbo le informó que el joven debutante sufrió un neumotorax con el rodillazo que lo impactó.

De acuerdo al parte médico, además del neumotorax, Pereira también sufrió una doble fractura costal simbre del cuarto y quinto arco costal, y una contusión pulmonar secundaria a la fractura referida.

El jugador tiene una pelurostomía instalada, está estable y quedará hospitalizado para su recuperación.

"Es una jugada de partido, no tengo la intención de pegarle. Soy bruto, pero no soy mala leche, fue una jugada fortuita, yo hablaré con él después que salga de pabellón, por lo que me dicen no es nada grave", declaró Falcón en la zona mixta del estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

"No me gusta que pasen esas cosas, no me gustaría que me pase a mí o mis compañeros. La idea mía fue disputar el balón, fue una jugada de partido, lo que importa es que se mejore, que salga rápido de esta, que se mejore y pueda volver", sentenció el uruguayo.