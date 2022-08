Fernando Díaz: No corresponde que Etcheverry se haya juntado con los árbitros

El técnico de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, mostró sus aprensiones con la reunión que sostuvo polémico funcionario de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, Mauricio Etcheverry, con los árbitros del fútbol chileno.

"No corresponde que él ni ningún club se junte con los árbitros, porque eso es una presión. No me parece correcto... Para estos partidos, que son más importantes que los que definen el título, deben estar los mejores jueces. Espero que quien nos dirija ante la U no cometa errores en contra nuestra, por ser en el papel más débiles. Que se juegue sin que quede alguna sospecha es lo único que pedimos", dijo Díaz en diálogo con El Mercurio.

"Tengo mucho respeto por los jueces, pero entiendo que cuando estás luchando por no descender, siempre hay equipos que tratan de sacar ventaja o presionan a los árbitros, lo que me parece muy mal. La semana pasada a alguien se le ocurrió decir que mi PF Francisco Caamaño era amigo del árbitro José Cabero y que fue parte de la comisión arbitral, lo que es absolutamente falso", añadió.

"Al parecer, eso terminó presionando al juez que nos pitó ante O'Higgins. Jorge Gatica salió lesionado, mareado por un doble golpe de puño en su cabeza y no pudo seguir jugando. A Joe Abrigo le cortaron el tendón de Aquiles con un pisotón claro y no hubo sanción. Hubo ocho faltas claras no cobradas a favor nuestro y seis para O'Higgins que no fueron. A mi PF le mostraron una amarilla por un reclamo que él no hizo y amonestaron sin justificación al único jugador que podía quedar suspendido, Abrigo", complementó.

Respecto al duelo que jugará el cuadro pirata ante Universidad de Chile el próximo miércoles 7 de septiembre, Díaz fue claro.

"La U es un equipo grande, al que respeto, pero sentimos que tenemos las armas para ganarle. Tenemos los nombres, pese a que estamos golpeados por la grave lesión de Abrigo. Perdemos mucho sin él, es el capitán, el goleador del equipo y esto es fuerte, pero esta es la ocasión de jugar, ganar y dedicarle el triunfo. Esperamos que zafe el que juega mejor y no el que tenga más popularidad o el que presiona más a los árbitros", expresó.