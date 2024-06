Luciano Cabral desde ahora está abierto a escuchar ofertas

El interés por Luciano Cabral se ha incrementado en los últimos meses luego de su gran actuación con Coquimbo Unido, presente que tiene al elenco Pirata peleando los primeros lugares, y bajo confesión del propio jugador una vez cerrada la primera rueda para ellos está llano a escuchar las ofertas.

Al término del partido pendiente en que Coquimbo empató 0-0 con Palestino, y que no pudo finalizar en el primer lugar, el volante señaló a TNT Sports que desde ahora está abierto a evaluar las opciones que se le presenten: “De mi futuro se encarga mi representante. Le dije que no me hablara nada. Hoy estaba pensando en este partido y en el objetivo propuesto. Ahora charlaré con él para saber cuál será mi futuro”.

En las últimas horas se ha hablado que Everton, grupo Pachuca de por medio, lo desea, aunque sigue siendo uno de los mayores anhelos del presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, que apuesta por su llegada a Colo Colo, más aun considerando que el Cacique jugará los octavos de Final de la Copa Libertadores. Y ya lo dijo el jugador, terminada su participación de la primera rueda con Coquimbo junto a su representante verán su nuevo destino futbolístico.