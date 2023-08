Miguel Pinto quedó nocaut luego de fuerte pelotazo en entrenamiento

El arquero de Coquimbo Unido Miguel Pinto sufrió más de lo esperado con un pelotazo en un entrenamiento al quedar nocaut e incluso perder el conocimiento por algunos minutos.

"Fue el típico trabajo de definición con centros rasos. Uno como portero achica al primer palo y luego gira para atajar la definición. En uno de esos giros, el golpe del delantero al balón fue muy cercano y me llegó al rostro. Perdí el conocimiento y caí con la cara al piso. Son cosas que pasan. Menos mal que está todo bien y sin mayores lesiones. Ahora estoy en el procedimiento de observación por la contusión cerebral por la caída", contó Pinto a Las Últimas Noticias.

"Habrá sido un minuto esa pérdida de conocimiento, y luego la molestia de la contusión y nada más, pero pude salir caminando hacia la clínica que tenemos acá en el complejo deportivo", añadió.

"Estoy acostumbrado a recibir pelotazos en el cuerpo y la cara, pero nunca me habían noqueado. Siempre hay una primera vez y agradezco que no pasó a mayores. Con la caída no hubo fractura facial ni pérdida de dientes. Ahora a recuperarme con tranquilidad", dijo Pinto, quien se mantendrá en evaluación constante para saber si llega al partido del fin de semana ante Audax Italiano.