"Quería sol y fiestas": Las movidas vacaciones de Diego Sánchez en Cancún

El arquero Diego Sánchez fue uno de los valores destacados en la buena campaña de Coquimbo Unido en la temporada 2023, y en medio de sus vacaciones es que el guardameta ha tenido unos movidos días disfrutando por Cancún en México.

El portero se encuentra desde hace un par de días disfrutando de las bondades en tierras mexicanas, algo que comentó respecto al descanso que ha tenido tras una campaña cargada de buenas sensaciones.

"El viaje lo empecé a planear en el camino, mientras finalizaba el campeonato. La idea nació a partir de la intención de salir a desconectarme de todo y cerrar un lindo año en lo personal. Tipo premio por el esfuerzo", declaró Sánchez a Las Ultimas Noticias.

"Quería sol y fiestas así que pensé 'a Cancún los pasajes". Es una salida express, me quedo hasta el lunes no más. Hay tremenda fiesta. No me sorprendió nada la verdad, porque la gente es abierta de mente. Se sabe que si estás acá es porque quieres pasarlo bien, sin tapujos y solo buena onda", añadió.

Sobre su análisis de la temporada de los "Piratas", el "Mono" comentó que: "Fue un 2023 maravilloso. Pese a que nos quitaron tres puntos logramos algo impensado para muchos como la clasificación a la Sudamericana. En lo personal creo que fue de los mejores años de mi carrera, teniendo partidos claves".