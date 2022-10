Gustavo Lorenzetti anunció que analiza el retiro tras la salvación de Deportes Iquique

El volante Gustavo Lorenzetti vivió una muy emocionante jornada en el Estadio Tierra de Campeones, durante la victoria 3-0 que logró Deportes Iquique sobre Unión San Felipe, resultado que ayudó a los "dragones" a seguir en Primera B.

El jugador, tras el partido, avisó que estudia seriamente la idea del retiro. "Sí, creo que este fue mi último partido. Termino contrato a fin de año. Sinceramente voy a ver en las vacaciones si tengo ganas de seguir jugando al fútbol. Físicamente me siento bien, pero ha sido un año de mucho desgaste y es complicado", dijo en conversación con TNT Sports.

"Necesito ver si me vuelvo a motivar, a ver si hay algo interesante que me motive. Si no, me quedaré la línea de cal para afuera", declaró.

Además, comentó que "no lo voy a negar, estoy identificado con la U. Para mí, es un orgullo enorme estar identificado con ese club, he conseguido los logros más importantes de mi carrera en la U, pero creo que también en todas las instituciones, Coquimbo me abrió las puertas de Chile, después el paso por la U. de Conce, que fueron cuatro años yu medio hermosos y en Iquique, creo que en el mejor año que jugamos tuvimos que perder la categoría por los promedios".

"Estos últimos años no estuvimos a la altura de lo que merece la ciudad ni lo que merecen los dirigentes, ojalá el próximo año se puedan armar de buena carrera y continuar arriba", estimó.

Luego, reiteró que "la verdad es que hoy diría que éste fue mi último partido en casa, en Iquique, por eso quiero tomar estas vacaciones y pensar, después me sentaré a hablar a ver si llega alguna propuesta que me motive".

Deportes Iquique no tuvo piedad de Unión San Felipe y superó por 3-0, con dos goles de Alvaro Ramos, a los 24' y 54, y uno de César González Ramírez (49').

Con este resultado, los iquiqueños llegaron a los 34 puntos y le sacaron ocho al último, Fernández Vial, por lo que pueden respirar tranquilos sabiendo que no bajarán de categoría.

💙🇧🇼 ¡Por siempre un celeste más! ¡Te queremos, Lore! 🙌🏼🐲 pic.twitter.com/I4cMHmexvL — Deportes Iquique (@ClubDIquique) October 22, 2022