Agencia Mundial Antidopaje prohibirá inyecciones de corticoides desde 2022

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) publicó su nueva lista de sustancias ilícitas, que comenzarán a regir desde el 1 de enero de 2022, incluyendo una inédita sustancia prohibida.

Se trata de la inyección de corticoides, que desde el próximo año no podrá ser consumida por los deportistas, ya que "permite disminuir el umbral de dolor y es utilizada con fines de dopaje en muchos deportes".

Solo se podrá inocular con fines terapéuticos, que deberán ser oportunamente documentados, ya que de lo contrario significará una sanción.

Además, la AMA precisó que "la administración oral de los glucocorticoides, prohibida en competición, comprende en particular las vías oromucosal, bucal, gingival y sublingual".

Junto con esto se indicó de forma particular que la cannabis (marihuana) "está prohibida actualmente en competición y lo seguirá estando en 2022".

