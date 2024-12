Atlético Mineiro anunció oficialmente la salida de Eduardo Vargas

Después de meses de rumores, finalmente se confirmó que Eduardo Vargas no continuará siendo jugador de Atlético Mineiro.

El delantero chileno que llegó al club en 2020, deja el cuadro galo tras haber conseguido cuatro títulos estaduales, un título en el Brasileirao, una Copa de Brasil y una Supercopa.

El equipo brasileño anunció en sus redes sociales que Turboman no continuará siendo parte del plantel y además de un par de fotos y los títulos que consiguió, agregó un breve mensaje.

"Con nuestra camiseta fueron 167 partidos y 33 goles. Gracias, Edu", fue el escueto escrito que dedicaron al goleador de La Roja.

Justo antes de anunciar su salida del Mineiro, Edu Vargas se vio enfrentado a una polémica tras responder en Instagram a los cuestionamientos por su desempeño en la final de Copa Libertadores.

"Es difícil cuando entras, estás perdiendo y siempre tienes pocos minutos", escribió el delantero. La respuesta provocó el enojo de los hinchas que llenaron de críticas la publicación de la despedida de Vargas.

"Nunca voy a perdonar aquellos dos goles perdidos en la final de la Libertadores", fue uno de los comentarios. Mientras que otro fanático agregó "ándate y no regreses".

