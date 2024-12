Eduardo Vargas no tiene espacio en club brasileño y vuelve a ilusionar a U. de Chile

El delantero nacional Eduardo Vargas está en proceso de búsqueda de nuevo club tras terminar su relación contractual con Atlético Mineiro.

El artillero chileno al no extender su vínculo con el elenco finalista de la reciente Copa Libertadores será jugador libre este próximo mes de enero se sentará a negociar con la mejor oferta para seguir su exitosa carrera.

Hace unos días trascendió en la prensa que uno de los clubes interesados en sumarlo a sus filas era el conjunto de Cruzeiro, sin embargo desde el país de la samba aseguran que la opción está lejos de ser real, por lo que el futuro del delantero se mantiene en el aire.

Eduardo Vargas sigue en búsqueda de club y vuelve a ilusionar a U. de Chile

De acuerdo a lo publicado este viernes por En Cancha, Samuel Venancio, periodista partidario del conjunto de Belo Horizonte, dio a conocer que si bien el goleador chileno fue acercado a la dirigencia del club, éste no tiene interés en sumarlo a su plantel.

Ante la negativa de Cruzeiro se incorporarlo a su plantilla, el nombre de Eduardo Vargas vuelve a sonar con Universidad de Chile, cuyos hinchas añoran verlo con la camiseta azul junto a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, tres pilares fundamentales de la obtención de la Copa Sudamericana de 2012.

Más aún, cuando hace pocos días el propio Vargas respondió a los rumores que lo vinculan con los azules para el próximo año: “Aún no lo sé, todavía es muy pronto. No hay nada cerrado en estos momentos”, dijo en conversación con AS Chile.