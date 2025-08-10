Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

¿Fue bien o mal cobrado el polémico penal a Colo Colo en Sausalito?

Colo Colo ganaba ante Everton cuando un cobro de Felipe González en el minuto 96, sobre Sebastián Sosa Sánchez, desató la controversia.

Foto: TNT Sports ¿Fue bien o mal cobrado el polémico penal a Colo Colo en Sausalito?
Sebastián Díaz Iturrieta
En un duelo intenso en Sausalito, Colo Colo se imponía por la mínima frente a Everton de Viña del Mar hasta que, en el último suspiro, un discutido penal encendió el debate. La acción, que involucró a Sebastián Vegas y Sebastián Sosa Sánchez, dejó a hinchas y analistas divididos. 

⚽ ¿Por qué se cobró penal en el minuto 96?

El juez Felipe González sancionó la falta tras un centro desde la derecha que terminó con contacto entre Sebastián Vegas y Sebastián Sosa Sánchez. Desde su ubicación, el árbitro no percibió que Vegas alcanzó a rozar el balón antes del cruce, interpretando la jugada como infracción clara.

📷 ¿Las imágenes confirman la decisión arbitral?

Las fotografías muestran que el defensa albo sí toca el balón antes de impactar con el delantero. Este detalle, imperceptible desde la posición del juez, cambia el análisis técnico: en base a la evidencia visual, la jugada no cumpliría con los criterios para ser sancionada como penal.

📝 Entonces... ¿fue o no fue penal?

Desde la perspectiva arbitral y sin la intervención del VAR —ya que González mostró plena seguridad en su decisión—, el cobro se entiende. Sin embargo, revisando las pruebas gráficas, todo apunta a que Colo Colo fue perjudicado en la jugada final, transformando un triunfo en empate y dejando un sabor amargo en el plantel albo.

Imagen foto_00000003
La ubicación del juez en el momento de la jugada. TNT Sports

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
