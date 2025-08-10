¿Fue bien o mal cobrado el polémico penal a Colo Colo en Sausalito?

En un duelo intenso en Sausalito, Colo Colo se imponía por la mínima frente a Everton de Viña del Mar hasta que, en el último suspiro, un discutido penal encendió el debate. La acción, que involucró a Sebastián Vegas y Sebastián Sosa Sánchez, dejó a hinchas y analistas divididos.

⚽ ¿Por qué se cobró penal en el minuto 96?

El juez Felipe González sancionó la falta tras un centro desde la derecha que terminó con contacto entre Sebastián Vegas y Sebastián Sosa Sánchez. Desde su ubicación, el árbitro no percibió que Vegas alcanzó a rozar el balón antes del cruce, interpretando la jugada como infracción clara.

📷 ¿Las imágenes confirman la decisión arbitral?

Las fotografías muestran que el defensa albo sí toca el balón antes de impactar con el delantero. Este detalle, imperceptible desde la posición del juez, cambia el análisis técnico: en base a la evidencia visual, la jugada no cumpliría con los criterios para ser sancionada como penal.

📝 Entonces... ¿fue o no fue penal?

Desde la perspectiva arbitral y sin la intervención del VAR —ya que González mostró plena seguridad en su decisión—, el cobro se entiende. Sin embargo, revisando las pruebas gráficas, todo apunta a que Colo Colo fue perjudicado en la jugada final, transformando un triunfo en empate y dejando un sabor amargo en el plantel albo.

La ubicación del juez en el momento de la jugada. TNT Sports

