La teleserie de Lucas Cepeda se reactiva: un equipo vuelve a la carga y preocupa a Colo Colo

Lucas Cepeda, una de las piezas ofensivas más destacadas de Colo Colo, vuelve a estar en el centro de la atención. Aunque parecía que su futuro estaba definido tras el cierre del mercado de pases chileno, un giro inesperado podría cambiar los planes del Cacique

La tranquilidad en el Monumental se ve amenazada nuevamente, ya que un equipo de peso en Sudamérica ha mostrado intenciones de volver a buscar al extremo chileno en esta misma ventana de fichajes. Los dirigentes de Blanco y Negro están en alerta máxima.

⚠️River vuelve por Lucas Cepeda: el Millonario mantiene su obsesión

Según un periodista argentino con gran alcance en redes sociales, River Plate no ha abandonado su interés por Lucas Cepeda. Pato Canulli afirmó que el "Millonario" sigue "obsesionado" con el extremo del Cacique y podría volver a intentar su fichaje durante esta misma ventana de transferencias.

Aunque el mercado de pases chileno ya cerró, la particular ventana especial que maneja el fútbol argentino permite a los clubes fichar jugadores hasta el 31 de agosto si venden o ceden alguno al extranjero. Esto abre la posibilidad para que River vuelva a la carga por Cepeda en las próximas semanas.

🔄 La preocupación crece en Colo Colo ante una posible partida

El extremo que se ha transformado en una de las figuras más importantes de Colo Colo en el último tiempo podría salir, cuando ya no lo puede reemplazar. El mercado de pases nacional ya cerró y la única opción sería apostar por figuras de la cantera para que tomen el puesto del exjugador de Santiago Wanderers.

La negociación había quedado en pausa, pues en su momento el propio jugador priorizó una posible salida a Europa antes que a River. Sin embargo, el interés renovado podría cambiar el panorama y reactivar la teleserie que ha tenido a los hinchas expectantes durante los últimos meses.

🤔 ¿Qué se viene para Lucas Cepeda y Colo Colo?

Los próximos días serán clave para definir el futuro de Cepeda. El club y el jugador deberán evaluar las opciones y decisiones que podrían afectar el plantel albo en la recta final de la temporada.

