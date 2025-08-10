Sebastián Sosa explica el polémico penal que le cobraron a Colo Colo

Everton y Colo Colo igualaron 1-1 en Sausalito, en un duelo que terminó marcado por un penal sancionado en el último minuto. La infracción, cometida por Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa Sánchez, fue discutida por el plantel albo y analistas.

Tras el partido, el delantero argentino explicó por qué, desde su perspectiva, la decisión del juez fue correcta.

⚽ ¿Qué dijo Sosa sobre la jugada del penal?

Sosa relató que, al momento de ir a definir, sintió un contacto que le impidió rematar: "Yo siento el contacto. Tenía el control para definir de primera, pero eso hace que no llegue a impactar el balón. Dentro del área, el contacto es penal y más en situaciones así", comentó a Radio ADN.

📝 ¿Cómo analiza el punto conseguido ante Colo Colo?

El delantero de Everton de Viña del Mar valoró el empate, aunque reconoció que pudieron llevarse más: "Punto importante por la situación en la que estamos, pero un sabor agridulce porque creo que hicimos méritos para llevarnos un poco más", señaló Sosa, quien fue el encargado de transformar el lanzamiento en gol.

El momento del cobro del penal. Photosport

📋 ¿Ha vivido situaciones similares en el área?

Sosa recordó que no es la primera vez que sufre infracciones sin sanción: "Ya se habían dado jugadas en que, cuando levantan centros, me tienen sujetado y no se cobran. Molesta porque le sacan ventaja al defensa y el delantero pierde la chance de definir", expresó.

