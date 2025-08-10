Coquimbo Unido derrotó a Cobresal en el desierto y da otro paso al título

Coquimbo Unido debió batallar para quedarse con los puntos en El Salvador y superó a Cobresal por 1 a 2, en un duelo que contó con dos penales y una expulsión en el Pirata y otra en el local, lo que agranda la importancia de la victoria. Con esto mantienen su ventaja con los perseguidores y los mineros se quedaron en la zona media.

⚽ Los goles de Cobresal vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2025

Cecilio Waterman abrió la cuenta desde el punto penal en el 25', con otro lanzamiento desde los doce pasos, Diego Coelho igualó en el 44'. Pero en el complemento Sebastián Galani con un tiro bombeado puso el desnivel cuando corría el 58'.

📑 Resumen Cobresal vs Coquimbo Unido

📈 Estadísticas Cobresal vs Coquimbo Unido

📆 Próximos partidos Cobresal y Coquimbo