Campeonato Nacional

Coquimbo Unido derrotó a Cobresal en el desierto y da otro paso al título

Coquimbo Unido superó con lo justo a Cobresal en El Salvador y consiguieron una importante victoria en la recta final del torneo.

Foto: Photosport Coquimbo Unido derrotó a Cobresal en el desierto y da otro paso al título
Sebastián Díaz Iturrieta
Coquimbo Unido debió batallar para quedarse con los puntos en El Salvador y superó a Cobresal por 1 a 2, en un duelo que contó con dos penales y una expulsión en el Pirata y otra en el local, lo que agranda la importancia de la victoria. Con esto mantienen su ventaja con los perseguidores y los mineros se quedaron en la zona media.

Cecilio Waterman abrió la cuenta desde el punto penal en el 25', con otro lanzamiento desde los doce pasos, Diego Coelho igualó en el 44'. Pero en el complemento Sebastián Galani con un tiro bombeado puso el desnivel cuando corría el 58'.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
