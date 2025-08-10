"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal encaró al árbitro del Everton vs Colo Colo

Un nuevo capítulo de tensión se vivió en Colo Colo luego del empate 1-1 ante Everton en Viña del Mar. En los descuentos, el juez Felipe González cobró un discutido penal de Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa, decisión que desató la furia del plantel albo y, especialmente, de Arturo Vidal.

Aunque estaba suspendido, el volante se convirtió en el principal líder de las protestas al término del partido. En redes sociales, Vidal compartió una imagen de la jugada con un breve pero contundente mensaje: "¡Sin palabras! 😡".

📹 "Nos han cagado todo el año": el reclamo de Vidal

La polémica subió de tono cuando 24 Horas difundió un video en el que Vidal encara directamente al árbitro, reclamando con fuerza: "¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no?". Y el reclamo no terminó allí: "Nos han cagado todo el año. Siempre la misma hueá. Usen el VAR, para eso tienen la hueá".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 24Horas Deportes (@24horasdeportes)

⚠ Posible sanción a Arturo Vidal que preocupa a Colo Colo

Si el árbitro incluye el incidente en su informe, Vidal podría ser citado al Tribunal de Disciplina. Esto abriría la puerta a una sanción que lo dejaría fuera de los próximos compromisos, incluido el encuentro con Universidad Católica el próximo sábado y hasta el Superclásico con la U del 31 de agosto, clave para las aspiraciones albas en el torneo.

La situación agrega tensión al momento de Colo Colo, que ya venía con críticas por el arbitraje en partidos recientes de su DT y otros jugadores.