Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal encaró al árbitro del Everton vs Colo Colo

Vidal le hizo un furioso reclamo a Felipe González tras el empate de Colo Colo en Viña del Mar. Podría recibir una sanción que lo deje fuera del clásico ante la UC.

Foto: Photosport "Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal encaró al árbitro del Everton vs Colo Colo
Magdalena López Castro
Llévatelo:

Un nuevo capítulo de tensión se vivió en Colo Colo luego del empate 1-1 ante Everton en Viña del Mar. En los descuentos, el juez Felipe González cobró un discutido penal de Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa, decisión que desató la furia del plantel albo y, especialmente, de Arturo Vidal.

Aunque estaba suspendido, el volante se convirtió en el principal líder de las protestas al término del partido. En redes sociales, Vidal compartió una imagen de la jugada con un breve pero contundente mensaje: "¡Sin palabras! 😡".

Imagen foto_00000002

📹 "Nos han cagado todo el año": el reclamo de Vidal

La polémica subió de tono cuando 24 Horas difundió un video en el que Vidal encara directamente al árbitro, reclamando con fuerza: "¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no?". Y el reclamo no terminó allí:  "Nos han cagado todo el año. Siempre la misma hueá. Usen el VAR, para eso tienen la hueá".

⚠ Posible sanción a Arturo Vidal que preocupa a Colo Colo

Si el árbitro incluye el incidente en su informe, Vidal podría ser citado al Tribunal de Disciplina. Esto abriría la puerta a una sanción que lo dejaría fuera de los próximos compromisos, incluido el encuentro con Universidad Católica el próximo sábado y hasta el Superclásico con la U del 31 de agosto, clave para las aspiraciones albas en el torneo.

La situación agrega tensión al momento de Colo Colo, que ya venía con críticas por el arbitraje en partidos recientes de su DT y otros jugadores.

 

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Colo Colo #Arturo Vidal

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
Más de Colo Colo