¿El asesino del fútbol? La dura crítica de Patrice Evra a Pep Guardiola

La goleada que sufrió el Manchester City ante Sporting Lisboa por la cuarta jornada de la Champions League, tiene a Pep Guardiola sumido en una de las peores crisis desde que llegó al equipo ciudadano.

Las tres derrotas consecutivas en distintas competiciones, dieron pie para que llegaran las críticas y Patrice Evra, exjugador del Manchester United fue uno de los que no se guardó nada para referirse al técnico.

En el podcast de Rio Ferdinand, el francés aseguró que "Guardiola es uno de los mejores entrenadores, pero mató el fútbol. La gente va a decir que es porque soy del United y él del City, pero no, hoy en día tenemos robots. En las academias todos quieren jugar como Guardiola".

"El portero tiene que ser un 10. Un defensa necesita presionar, usar su frente, ese tipo de cosas, pero ahora todos quieren jugar de una forma maravillosa", continuó diciendo el otrora futbolista.

El astro francés no soltó a Guardiola que ya cayó en la Carabao Cup, en la liga y en Champions: "El tiki-taka sólo lo puede hacer Guardiola. ¿Por qué todo el mundo le copia? Ya no hay creatividad, ya no hay genios".

"Nunca más volverás a ver a un jugador como Ronaldinho o Hazard, porque cuando los futbolistas sean jóvenes, ¿sabes qué les dirán los entrenadores? 'si no pasas la pelota, te mando a la banca", cerró diciendo el ex lateral.

