Elías Figueroa defendió el trabajo de Rueda: Tiene las condiciones para estar en la Roja

El legendario ex futbolista nacional Elías Figueroa defendió el trabajo de Reinaldo Rueda en la selección chilena y reconoció sus capacidades para estar al mando del equipo, añadiendo que el equipo vive un buen presente.

En diálogo con el canal de Youtube Lado B del periodista Leonardo Burgueño, Figueroa dijo que "Rueda tiene las condiciones para estar en la selección chilena y está tratando de hacer un buen trabajo y tener una buena campaña".

Además, añadió que "la selección está viviendo un muy buen momento, con jugadores reconocidos en Europa, y con un buen nivel en el fútbol chileno, que puede permitir que muchos jugadore se sumen".

Figueroa además recordó los mejores momentos de su carrera y contó nuevamente que "tuve ofertas de Real Madrid, una cuando estaba en Brasil, aunque yo preferí quedarme porque estaba Pelé y los mejores jugadores del mundo, y después tuve otra posibilidad, pero yo preferí venirme a Palestino porque quería regresar a Chile".

Junto con esto rememoró las experiencias mundialistas en 1974 y 1982: "En ambas creo que podíamos llegar más lejos. En Alemania nos faltó creernos el cuenta y en España creo que la larga concentración nos mató".

Finalmente reveló su orgullo porque el nombre del estadio de Valparaíso lleve su nombre: "Me sentí muy emocionado porque en Brasil ya había un pequeño estadio con mi nombre y yo decía 'pucha en mi país no pasa esto'. Pero cuando ocurrió me sentí muy bien".