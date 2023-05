Con arañazos: Así quedó el cuerpo de Haaland tras férrea marca de Yerry Mina

El noruego Erling Haaland terminó con arañazos tras el último partido de Manchester City, que fue victoria por 3-0 frente a Everton, dejándolo a solo una victoria del título de la Premier League.

Los rasguños de Haaland se le pudieron ver en varios lugares de su tronco y se debió a la férrea marca que le propinó el colombiano Yerry Mina, tal como lo hizo ver el DT Pep Guardiola.

Guardiola dijo tras el partido: "No es necesario lo que hace (Mina), no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije 'eres lo suficientemente bueno como para hacer eso".

Así quedó Haaland, luego de sufrir la marca de Yerry "el Gato" Mina. pic.twitter.com/FAoxs95YlL — Gol Garra (@ElGolGarracol) May 14, 2023

De todas formas, no le resultó la estrategia al "cafetero", ya que el noruego fue figura con un gol en este compromiso.

Tanto el "androide" como sus compañeros se preparan para la revancha de este miércoles ante Real Madrid, por las semifinales de la Champions League (1-1 en la ida).