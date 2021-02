El emotivo adiós de Esteban Paredes de Colo Colo: "Fueron los mejores años de mi carrera"

Esteban Paredes, leyenda de Colo Colo, público en redes sociales una sentida carta de despedida, agradeciendo a quienes lo ayudaron en su histórica carrera como goleador en el equipo, afirmando que con la camiseta alba vivió "los mejores años de mi carrera".

El delantero, quien con los albos se convirtió en el máximo artillero en Primera División, no fue renovado para la temporada 2021 y desde el anuncio de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, no se había pronunciado al respecto. Además, en su mensaje no hizo referencia a un posible retiro.

"Hoy toca despedirme, pero no me puedo ir sin antes agradecer a cada una de las personas que hizo mi historia en Colo Colo, el equipo de mis amores desde mi niñez", inició Paredes en su misiva.

Tras agradecer a su familia, por estar con él en las buenas y malas, dedicó palabras "a todos los trabajadores del club, en especial a los utileros que recibí el cariño durante estos lindos 11 años".

"No puede quedar afuera la hinchada, la más grande de todas, con la que festejamos 198 goles juntos, agradecidos de haberlos podido representar como capitán dentro de la cancha", agregó.

Finalmente, fue categórico: "Fueron los mejores años de mi carrera por lo que significó vestir la camiseta de Colo Colo. Agradezco a toda la familia alba de corazón, por abrirme las puertas, valorarme y hacerme sentir tan importante".

"Gracias de corazón a todos los colocolinas y colocolinas. Gracias totales", cerró Paredes su carta, con emojis del gesto típico que usan los hinchas de Colo Colo.

Paredes, con 40 años, aún no está retirado y se espera un anuncio oficial de su parte sobre su futuro en el fútbol profesional.