Esteban Paredes: Mi papá intentó suicidarse cuando yo era muy pequeño

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes, goleador histórico del fútbol chileno, visitó este jueves el programa de TVN Llegó Tu Hora, en el que contó lo dolorosa que fue la separación de sus padres y que su papá intentó suicidarse cuando él era muy pequeño.

"Mi papá intentó suicidarse, tirarse al metro, creo que un amigo lo detuvo, yo era muy pequeño", confesó el atacante.

Asimismo, Paredes contó que sus padres se separaron cuando él tenía seis años, y pasó ocho años sin ver a su progenitora. "Marisol, la segunda señora de mi padre, se convirtió en mi segunda madre. Ella nunca me maltrató y me dio los valores para desenvolverme en la sociedad", contó.

El golador tabién aseguró que "la plata no me ha cambiado, pero sí es cierto que uno quiere darse algunos lujos. Mi principal objetivo fue siempre tener una casa y me gustan muchos los relojes".

Dispuesto a responder todo, el atacante no evadió el tema de los televisores robados que compró, asegurando que sabía que se trataba de elementos robados. "Desde que pasó el tema de los televisores, uno aprende. Ofrecen de todo, pero es algo que quedó en el pasado y no volví a comprar cosas de mala procedencia", indicó.