Esteban Paredes tiene nuevo equipo y contó que echa "de menos los entrenamientos"

El delantero nacional Esteban Paredes tendrá su primer trabajo tras su retiro del fútbol profesional. El golador histórico del fútbol chileno será rostro en la cadena TNT Sports.

El canal, encargado de las transmisiones del fútbol chileno, confirmó este martes el arribo del ex Colo Colo al programa "Sabor a Gol" de la estación de TV.

Paredes se suma así a nombres como los de Johnny Herrera, Marcelo Vega o Claudio Borghi que han pasado del fútbol a ser comentaristas.

Eso sí, el programa en el que estará Paredes tiene un tono algo más lúdico con entrevistas a jugadores o ex futbolitas nacionales o que hayan pasado por nuestras canchas.

En este nuevo paso, el ex jugador reconoció que aún no extraña jugar al fútbol, pero sí que echa "de manos los entrenamientos. Me retiré por una pubalgia por la que debía entrenar y jugar infiltrado y eso me estaba haciendo mal para la salud".

Sobre el programa, indicó que "habrá muchas anécdotas y tallas rápidas, que es lo que le gusta a la gente. Los invitados además van a abrir su corazón. Todavía no echo de menos el fútbol, pero lo que no echo de menos es el entrenamiento; venía con una pubalgia muy complicada. Solo hace una semana atrás volví a correr. Todavía no le tomo el peso a haber dejado el fútbol, aunque me he sentido bien en esta nueva faceta".

⚽🧑‍🍳 ¿De dónde era Esteban Paredes? ¿De México?



No, de TNT Sports Chile. El goleador histórico del fútbol chileno llega a Sabor a Gol. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/1qGuOwa1EV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2022