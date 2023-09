Pellegrini pese a la derrota de Betis: "Estoy muy conforme con el rendimiento y la personalidad"

Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, señaló que se quedó "conforme con la personalidad del equipo" luego de la derrota como visitante ante Rangers de Glasgow en la primera fecha de la fase de grupos de la Europa League.

"Hicimos un muy bien primer tiempo donde dominamos y tuvimos buenas ocasiones, en el segundo tiempo los primeros diez a quince minutos dominó más Rangers, pero no recuerdo atajadas o peligro de gol hasta el córner que decidió el partido. Estoy muy conforme con el rendimiento y la personalidad del equipo, pero disconforme con el resultado", aseguró el estratega nacional.

En la misma sintonía, Pellegrini reconoció la "falta de gol" del equipo mencionando que "con el control y las aproximaciones creo que tendríamos que haber generado más ocasiones. Lamentablemente no lo estamos haciendo y eso nos pasó la cuenta en el resultado".

"Creo que los primeros 15 minutos del segundo tiempo es normal que el equipo local domine el partido gracias a su público. Si bien no teniamos el control, no estabamos sufriendo, ya que Claudio Bravo no tuvo una actuación muy importante", sostuvo.