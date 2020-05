Crespo recordó divertidas anécdotas con Asprilla en Parma: Estar con "Tino" era peligrosísimo

El ex jugador argentino Hernán Crespo participó de una divertida conversación con el colombiano Faustino Asprilla durante una entrevista que la cadena TyC Sports le realizaba al trasandino.

Ambos jugadores recordaron anécdotas de cuando fueron compañeros en Parma. "'Tino' es un tipazo. Tuvimos la posibilidad de jugar juntos en Parma y es una gran persona, de un corazón enorme. Nos ha hecho divertir y en la selección de Colombia nos ha hecho sufrir", afirmó Crespo.

Por su parte, el "cafetalero" contó que "un día estábamos en una concentración del Parma, en la mesa. De un lado se me sentaba Hernán y del otro Roberto Mussi. Resulta que agarro el tenedor con un pedazo de carne y le echo mucho picante y sal".

"Ahí le digo a Roberto que le diga a Hernán que me coma el pedazo de carne, mientras yo me hacía el distraído. Y Hernán calló redondito, se lo comió y lo escupió. Me empezó a insultar, ja", agregó.

El actual DT de Defensa y Justicia por su parte afirmó que "eso de hacer chistes era constante. Estar con Tino al lado era peligrosísimo, ja. Si hay que dar un Balón de Oro afuera de la cancha, no hay Cristiano ni Messi. No hay nada. Es el número uno".

A Asprilla a su vez le preguntaron por su emprendimiento en la industria de condones, afirmando que "se vendieron bastantes. Ahora con lo de la pandemia, donamos algunos a la gente porque están en las casas, imaginate".

"Las medidas son las mismas y vienen de distintos sabores. Igual no hay problema porque si te viene un preservativo de tamaño extra, lo amarras, le haces un nudo y ya", aseguró con humor.