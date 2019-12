Cristian Muñoz: Me di el lujo de retirarme en un nivel competitivo y con un rol protagónico

El portero argentino Cristian Muñoz, en conversación con nuestro programa Al Aire Libre PM, se refirió a su retiro del fútbol en Universidad de Concepción y repasó los episodios más importantes de su carrera.

"Venía meditando desde el año pasado que iba a tomar la decisión de dejar de jugar, pero como el equipo salió segundo y teníamos la posibilidad de volver a la Copa Libertadores después de mucho tiempo, pero durante este año la idea fue madurando y a mitad de año ya sabía que eran mis últimos meses", dijo el "Tigre".

Además, añadió que "me di el lujo de retirarme en un nivel competitivo y con un rol protagónico, no es normal a mi edad estar (42 años) jugando todos los domingos y a un buen nivel, y con eso me doy por pagado".

Sobre la experiencia de compartir camarín en Boca Juniors con Diego Maradona, siendo el último jugador en retirarse con esta condición, sostuvo que "eso demuestra todo el tiempo que ha pasado y después lo que significó compartir entrenamiento y cancha con una superestrella como Maradona, no a todos se les da ese privilegio de verlo entrenar y jugar".

Además, mencionó como anécdota que "en uno de esos entrenamientos quería patear penales, me miró y me dijo 'pibe ayúdame a practicar' y es uno de los recuerdos más lindos que tengo. No le atajé ninguno, pero pude compartir esa linda experiencia (risas)".

Finalmente, se refirió al Preolímpico de Londrina en 1999, cuando cayó ante Chile, recordando que "claramente es uno de los episodios más amargos de mi carrera, no por perder con Chile, porque es el país donde casualmente vine después por 15 años y que me tratan tan bien, sino porque tenía mucha ilusión de llegar a unos Juegos Olímpicos. Eso no se presenta todos los días y era un sueño. Además con un error mío viene el gol, pero bueno, así fue".