El radical cambio de vida de Marco Villaseca: Hoy baña mascotas en una peluquería canina

El ex volante nacional Marco Villaseca contó sobre su nueva vida lejos del fútbol. El rudo ex jugador de Colo Colo y Rangers hoy trabaja junto a su esposa bañando perros en una peluquería canina en Talca.

"Yo soy el encargado de lavarlos y secarlos. Les entrego listos los perrito a mi señora para que ella les haga el corte", apuntó el ex coordinador de Rangers a Las Últimas Noticias.

Sobre sus razones para este radical cambio, aseguró que "fue para ayudar a mi señora y porque estaba medio aburrido en la casa. El año pasado fui despedido de Rangers como coordinador del equipo por necesidades de la empresa".

Asimismo, comentó que "siendo bien sincero hoy no extraño el fútbol. Hoy prefiero bañar y secar perritos que trabajar en el fútbol".

"Si hoy me proponen volver al fúltbol lo pensaría mucho y los más seguro es que no aceptaría. Yo no disfuto el fútbol. Ni siquiera lo disfrutaba cuando era jugador. Lo veía como mi profesión, lo tomaba en serio, pero no era algo que se convirtiera en lo principal de mi vida", cerró.