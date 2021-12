Michael Owen recordó el infierno que vivió con sus lesiones: Mi cuerpo me falló, fue una tortura

El ex delantero Michael Owen fue una de las grandes apariciones en el mundo del fútbol a finales de la década del 90 transformándose en una joven promesa y brillando en el Mundial de Francia 1998, no obstante, sus lesiones truncaron buena parte de su carrera.

Fue el 12 de abril del 99 cuando, en un duelo ante entre Liverpool y Leeds United sufrió la rotura del tendón de la corva, problema físico que complicó el resto de su trayectoria.

"De los 10 a los 17, creo que no había nadie en el mundo tan bueno. A los 18, estaba marcando goles en un Mundial. A los 21, el Balón de Oro. Pero honestamente, estaba mejor a los 19. Fue entonces cuando sufrí una lesión paralizante. Todo vuelve a eso", dijo Owen en diálogo con el diario británico Daily Mail en una entrevista especial al cumplirse dos décadas de la obtención del único Balón de Oro que ganó en su carrera.

"Ojalá hubiera sido una pierna rota. La peor lesión para mí fue un tendón de la corva roto, porque en ese entonces no se operaba, sólo permitían que se volvieran a unir. Corrí con dos músculos isquiotibiales en la pierna derecha y tres en la izquierda durante el resto de mi carrera. Fue un punto de debilidad", comentó.

"Me duele el orgullo cuando creo que la gente me recuerda desde mediados de los 20 en adelante. Tenía 'Owen' en mi espalda, pero no era 'Michael Owen'. Estaba aguantando por mi vida. Tenía la mentalidad de uno de los mejores jugadores del mundo, pero mi cuerpo me falló. Fue una tortura", complementó.