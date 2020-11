¿Quién es el mejor jugador chileno de la historia? Ex mundialistas se dividen entre Figueroa y Vidal

Arturo Vidal fue la gran figura del triunfo de Chile por 2-0 ante Perú, el pasado viernes por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, sumando una nueva actuación inolvidable y otra vez instalando la discusión, si es que supera a Elías Figueroa como el mejor futbolista chileno de la historia.

En diálogo con El Mercurio, el dos veces mundialista Humberto "Chita" Cruz, en Chile 1962 (logró el tercer lugar) y en Inglaterra 1966, señaló que "Vidal está entre los más grandes, seguro. Es un líder, ayuda al equipo y juega muy bien. En general es el más destacado, el más desequilibrante, sobre todo cuando más lo necesita la Roja, pero Elías era increíble", cerró, inclinándose por Figueroa.

No obstante, también hay algunos que se inclinan por el "Rey", como es el caso de Pablo Contreras, quien jugó la cita planetaria de Sudáfrica 2010: "Vidal es el número uno. Algunos no los vi jugar, pero en mi opinión, y con lo que he visto, en segundo lugar está Elías Figueroa, luego Marcelo Salas e Iván Zamorano. Vidal ha estado en los mejores equipos del mundo y llevó a Chile a ganar dos Copa América. Su mentalidad es lo que más destacó".

Rodolfo Dubó (España '82) también se sumó a la discusión y dijo que "si uno lo mide por lo que ganó, Vidal tiene que estar en el podio sí o sí. Es un volante y mira la cantidad de goles que hace, pero sigo pensando que por trayectoria, Elías Figueroa lo supera".

Finalmente, Cristian Castañeda (Francia '98) sostuvo que el mediocampista de Inter de Milán "es un jugador completo y tiene el espíritu que más se necesita. El primer puesto se lo lleva Elías Figueroa y luego está Marcelo Salas. A Vidal lo pongo tercero, por ahora, porque si vuelve a liderar a Chile a otro Mundial y clasifican a Qatar, sería el mejor de la historia", sentenció.