Reinaldo Navia recordó el "Puertordazo": No hicimos nada de otro mundo, no fue lo que se dijo

El ex jugador chileno Reinaldo Navia se refirió este viernes al famoso "Puertordazo", un recordado acto de indisciplina en el que se vieron envueltos varios jugadores de la Roja durante la Copa América de Venezuela 2007.

En conversación con Redgol, el "Choro" aseguró que "lógico que las cosas debieron ser con más precaución y más profesionalismo en su momento, pero no hicimos nada de otro mundo, cuántas de estas cosas no han pasado a nivel de selección".

"Tampoco fue lo que se dijo para haber armado toda esa grande y habernos castigado de esa manera, porque la verdad es que prácticamente a nosotros no nos creyeron lo que dijimos. Pedíamos que mostraran las cámaras para que vieran realmente lo que pasó, pero nunca las quisieron sacar, estaban malas, se echaron a perder justo en ese momento; y los más perjudicados terminamos siendo nosotros", agregó.

El otrora delantero contó su versión de los hechos, afirmando que "estábamos con permiso para salir. No tengo por qué mentir, porque no es algo malo. Justo era sábado y el 'Pelao' (Nelson Acosta) nos da permiso después de un montón de tiempo encerrados: 'Ustedes tienen la noche libre, hasta las 3 de la mañana' y todos agarraron rumbo a cualquier lado".

"Y nosotros nos fuimos a un bar que estaba cerca del hotel. Cuando fueron las 3 de la mañana nos regresamos, nos fuimos a mi habitación, seguimos la conversación porque andábamos alegres. Nos quedamos hablando de fútbol y nos dieron las 6 o 7 de la mañana", agregó.

Navia continúa su relato asegurando que "como habíamos cenado a las 9 de la noche nos dio hambre. Bajamos a desayunar y lo que pasó fue un leseo de desayuno. Lanzamos jamón y mermelada, pero más allá de eso no pasó nada. Hasta se habló de que quisimos violar o abusar de una mucama. Jorge Vargas ya había dicho que nos fuéramos a descansar, porque entrenábamos a la tarde".

"El jamón no tiene nada de malo. Tirar un jamón es como tirar algo por broma. En el cotorreo a lo mejor con tus amigos uno hace bromas que uno dice 'qué onda con esto'. No es nada grave. A mí en lo personal siempre me tacharon de bueno para el 'hueveo', de borracho y nunca me vieron en nada más que en las cosas puntuales de la selección", relata.