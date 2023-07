Edwin Van Der Sar está en la UCI tras sufrir una hemorragia cerebral

El exportero neerlandés Edwin van der Sar, exdirector general de Ajax, se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos después de sufrir una hemorragia cerebral en Croacia, anunció este viernes el club de Ámsterdam, que asegura que la condición actual del exfutbolista es "estable".

En un breve mensaje, el club neerlandés anunció que Van der Sar "tuvo este viernes una hemorragia cerebral y actualmente está en el hospital, en una unidad de cuidados intensivos y se encuentra en condición estable", y aseguró que se informará de su estado cuando haya información más concreta.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



