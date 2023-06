"El fútbol te da las gracias por ese viaje maravilloso": La emotiva carta de Iniesta a Juan Román Riquelme

El exfutbolista argentino Juan Román Riquelme tendrá su partido de despedida este domingo 25 de junio en La Bombonera, evento que tendrá un montón de reconocidos invitados del mundo del fútbol entre los que se encontraba el español Andrés Iniesta, quien dedicó una emotiva carta al actual vicepresidente de Boca Juniors ante la imposibilidad de asistir a la cita.

El multicampeón con FC Barcelona se bajó del encuentro por problemas de agenda, pero se tomó el tiempo igualmente de dedicar palabras de afecto a quien fuese su compañero en el elenco culé.

En una carta publicada por el portal Olé, Iniesta expresó que: "Al final, tendrás el partido que te mereces, Román. Lamento no poder acompañarte en este momento tan especial disfrutando de esa magia que desprende la Bombonera. Un momento que has esperado durante muchos años. A mí me pilla en la otra punta del mundo. Estoy en Japón. Pero desde aquí me gustaría expresar mi agradecimiento por todo lo que le has dado a este deporte".

"Es el fútbol, Román, quien te da las gracias por ese viaje maravilloso que iniciaste en 1996 y te llevó incluso hasta Barcelona, donde pude conocerte como compañero y persona. Estaba entonces yo iniciando mi viaje. No puedo olvidar cómo me acogiste en un momento que era, sin duda, delicado para ti. Pero me ayudaste siempre. Tanto en el campo como fuera", agrega en la misiva.

Iniesta y Román compartieron camarín en Barcelona durante el periodo de 2002-2003, el único año que el trasandino jugó por el conjunto catalán.