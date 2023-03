Lizardo Garrido y su lucha contra la leucemia: Yo no me quería tratar, no quería sufrir

Lizardo Garrido, leyenda de Colo Colo y campeón de la Copa Libertadores 1991, contó detalles sobre su dura lucha contra la leucemia, revelando que cuando fue diagnosticado, no quería tratarse contra la enfermedad.

En el programa "De tú a tú" en Canal 13, que será transmitido este domingo, Garrido profundizó sobre la fuerte pérdida de su esposa Miriam, por un cáncer 2018, el infarto que sufrió días después, y cómo descubrió que tenía leucemia.

"A mí me salió un herpes, se me manifestó con unas rayas rojas en el estómago, espalda y brazo izquierdo. Eso en la noche me quemaba", contó

Tras muchos exámenes, el "Chano" descubrió que era más grave que sólo una alergia.

"Cuando me dijeron cáncer a la sangre me desmoroné y me caí. Les dije a mis hijos que yo no me quería tratar, no quería sufrir. No me da el cuero para estar acá nuevamente, otra vez toda la historia de Miriam (su fallecida esposa) en la clínica. Yo sabía que esto no tiene vuelta, para mí el cáncer es muerte. Ellos me dijeron 'Si tú quieres esto, te lo respetamos'", confesó.

Finalmente, tras estar 73 días en la clínica, el deportista fue dado de alta después de recibir tratamiento de células madre de parte de su propia hija.

"Ahora estoy súper controlado, con médico, con quimio en pastillas. Me siento mejor, aunque hay días en que no me puedo levantar. Ya no tengo células cancerígenas en mi médula", aseguró.