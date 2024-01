Nelson Tapia sufrió bochorno en Rancagua: No lo dejaron entrar al estadio El Teniente

Nelson Tapia, histórico exarquero de La Roja y mundialista en Francia 1998, vivió un bochorno este viernes en Rancagua, ya que no lo dejaron entra al estadio El Teniente.

En su cuenta en la red social X (exTwitter), Tapia contó el insólito hecho: "Estoy en Rancagua visitando amigos y familiares, nos fuimos con mis gemelos a conocer el estadio El Teniente. El guardia no nos dejó entrar", publicó el exarquero.

La publicación generó varias respuestas de sus seguidores y Tapia entregó más detalles, asegurando que le pidieron autorización.

"Pedí por favor, no tuve chance, nos fuimos", dijo en una publicación, para agregar después que el guardia "me conoció y dijo que tendría problemas si yo entraba...Es un parque, solo quería mirar con mis hijos, me comentó que debía tener autorización. Y la gente entraba sin problemas".

Tapia debutó en O'Higgins de Rancagua en 1987 y estuvo hasta 1992, antes de partir a Universidad Católica, club donde hizo gran parte de su carrera.

