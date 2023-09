Rodrigo Barrera recordó su salida de la UC: Yo no me fui, a mí me echaron

Rodrigo Barrera, exfutbolista seleccionado nacional y máximo anotador de Universidad Católica, repasó en una reciente entrevista algunos momentos de su carrera deportiva, como su paso a Universidad de Chile y la clasificación de Chile al Mundial de 1998.

"Lo que la gente no entiende es que yo no me fui de Universidad Católica, a mí me echaron", comenzó explicando el exdelantero a TNT Sports. Ante eso, contó que no volvió a recibir una oferta consecuente pese a su exitosa trayectoria, "me ofrecieron la nada misma, dos con cincuenta".

Barrera también comentó que "al segundo día de estar en Universidad de Chile me encontré con las barras a la salida del entrenamiento. Me hicieron un gesto para que parara y me dijeron que me bajara del auto. Ahí dije 'cagué'". Sin embargo, la amenazante escena se transformó en gestos de bienvenida y apoyo.

Por último y, en vísperas de un nuevo comienzo de las clasificatorias sudamericanas, el exdeportista rememoró su anotación frente a Bolivia el paso de la Roja al Mundial de Francia 1998.

"Antes de acercarme al arco, cuando pasé al arquero, la gente empezó a celebrar el gol. A mí me dio miedo equivocarme así que no solté la pelota hasta estar lo más cerca posible. Lo sentí eterno" expresó "Chamuca".

Con pesar, sostuvo que "siento que me faltó jugar más en aquel Mundial. Había partidos en los que estuve más de 30 minutos calentando, esperando para entrar".