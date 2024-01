La española Aitana Bonmatí alzó el premio The Best a mejor jugadora del 2023

Aitana Bonmatí, jugadora de Barcelona y de la selección española, ganó este lunes el premio The Best de la FIFA a mejor futbolista, del 2023 por delante de la colombiana Linda Caicedo, de Real Madrid, y de la también española Jennifer Hermoso, de Tigres UANL mexicano.

Bonmatí ganó entre agosto de 2022 y agosto de 2023 -el período que cubre esta edición del The Best-, la Liga española, la Supercopa de España y la Liga de Campeones con Barcelona, además del Mundial de Australia y Nueva Zelanda con la selección española.

La centrocampista cierra de este modo un 2023 de ensueño en el que también se llevó el Balón de Oro en octubre, superando a la australiana Sam Kerr y a su compatriota Salma Paralluelo, y el Balón de Oro del Mundial. Sucede en el palmarés a Alexia Putellas, ganadora en las dos últimas ediciones.

"Hace dos semanas cuando acababa el 2023 me entró cierta nostalgia, fue un año excepcional y único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido. Sin ustedes no estaría aquí ni sería la jugadora que soy hoy en día. Estoy encantada de pertenecer a una generación de personas que está cambiando las reglas del juego y del mundo", apuntó Aitana en su discurso.

Bonmatí se convirtió en la primera futbolista en la historia en ganar todos los títulos que jugó la pasada temporada y fue elegida mejor jugadora en todos ellos.

Además de ser reconocida la mejor por el Balón de Oro y el Mundial, la UEFA también le entregó el premio a mejor futbolista del año.

Su contribución, en sustitución de la lesionada Alexia Putellas, que se rompió un ligamento cruzado antes del inicio del curso, fue fundamental para que el Barcelona de Jonatan Giráldez conquistara la liga, la 'Champions' y la Supercopa de España.

Las azulgranas solo cedieron en la Copa de la Reina, en la que fueron descalificadas por alineación indebida en octavos de final.