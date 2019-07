Lionel Messi encabeza a los candidatos al premio The Best

Una cerrada votación se prevé para la elección del premio The Best 2019, luego de que este miércoles la FIFA entregara la lista de 10 candidatos, entre los cuales no aparece el último vencedor, el croata Luka Modric.

En el listado sí aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, acaparadores de los principales premios de los últimos años, aunque hay muchos nombres llamados a destronar al argentino y al portugués.

Es así como están Eden Hazard, Kylian Mbappé y Virgil Van Dijk, entre otros.

La lista de 10 nominados